الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الجزارين": توافر اللحوم في الأسواق.. والكندوز بـ 155 جنيها للكيلو وزن قائم

لحوم
لحوم

أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، أن اللحوم متوفرة في الأسواق رغم ارتفاع أسعارها، لافتا إلى أن الاتجاه إلى انضمام مصر لدول البريكس “روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا” سيعمل على تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال "البسومي" في تصريحات "للدستور"، إن أسعار اللحوم الكندوز وزن قائم البقري بـ 155 جنيها والجاموسي بـ140، والضأن وزن قائم بـ150 و160 جنيها للكيلو، بينما أسعار الكندوز البقري المذبوح يتراوح بين 320 و350 جنيها للكيلو وأسعار الضأن 330 و340 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الحروب في السودان أدي زيادة أسعار اللحوم في السوق المحلي نتيجة وقف الاستيراد من الخرطوم.

وأوضح "البسومي" أن تخلى الدول التى تستورد منها مصر اللحوم عن الدولار سيحدث انفراجة في أسواق اللحوم سواء المستوردة أو البلدية المحلية فهي خطوة لتخفيف الضغط على سوق اللحوم الحمراء وكذلك الدواجن ومنتجات غذائية أخرى، متوقعا أن تظل أسعار اللحوم متذبذبة حتى عيد الأضحى.

وأكد نقيب الجزارين أن هناك حالة ركود نتيجة رفض المربين والتجار البيع بأقل من سعر التكلفة، مشيرا إلى أن الفئات متوسطة الدخل ستواجه صعوبة عند شراء الأضحية هذا العام نتيجة ترتفع الأسعار رغم التكالب على شراء وتأمين الماشية من جانب المربين والمزارعين.

-الجزارين توافر اللحوم الماشية الاسواق والكندوز والضأن

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