الجيش السودانى يعلن السيطرة على مقر سلاح الإشارة بالخرطوم

نشر الجيش السوداني، الإثنين، عددًا من الصور عبر الصفحة الرسمية بمواقع التواصل، للسيطرة على مقر سلاح الإشارة في الخرطوم.

في وقت سابق من اليوم، أعلن بيان الجيش السوداني اكتشاف مؤامرة العدو بالعاصمة السودانية الخرطوم، منذ 15 أبريل، حيث حشد قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بلغت حشد (٢٧١٣٥) مقاتلاً و٣٩٤٩٠ مستجدا و(١٩٥٠) مركبة مقاتلة و(١٠٤) ناقلات جنود مدرعة و(١٧١) عربة بوكس دبل كاب مسلح بالمدافع الرشاشة.

أضاف البيان، تمكنت قوات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال 15 يومًا قتال من تخفيض قدراته القتالية بنسبة 45-55% ‎من قدراته القتالية التي حشدها لاختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة.

فيما أكد أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن (٢) شاحنة كبيرة و(١٩) عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلى كرري، ومجموعة ثالثة على متن (35) عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء.

كما رصد الجيش السوداني تحركات لقوات الدعم السريع تؤكد استمرار محاولاته، لتعزيز موقفه على الأرض وقواتنا مستمرة في التصدي بقوة لهذه التحركات.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن البلاد ورثت عبئا ثقيلا لخطأ النظام البائد الاستراتيجي بتكوين ميليشيا الدعم السريع، تدفع الدولة السودانية الآن ثمنه الباهظ تخريبا للبلاد وترويعا ونهبا للمواطنين.

فيما وجه الجيش السوداني رسالة طمأنة للشعب السوداني إلى أنه لا تنازل عن تحقيق تطلعاته في عدم عودة عقارب الساعة للوراء، ولن نسمح بأن تقوم بالبلاد مجددا أي تشوهات في بنيتها العسكرية، إلا من خلال بوابة القوات المسلحة السودانية، مهما ارتفعت تكلفة ذلك.