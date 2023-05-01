الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ربة منزل استعانت بصديقها لقتل زوجها فى البدرشين 15 يومًا

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس ربة منزل استعانت بصديقها لقتل زوجها فى البدرشين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة  في وقت سابق، حبس ربة منزل وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوجها.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

فيما كلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بالاستعانة بصديقها وقتل زوجها في البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل عامل إلى المستشفى نتيجة الاعتداء عليه، ومفارقته الحياة متأثرًا بالإصابة التي لحقت به في البدرشين.

كشفت التحريات أن زوجة المجني عليه استعانت بصديقها لارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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