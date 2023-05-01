الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بأسيوط

الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد الخالق

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، في الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات والذي انعقد بجامعة أسيوط ، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي وأعضاء المجلس ورؤساء الجامعات.

- مناقشة استعدادات الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وأوضح "عبد الخالق" أن الإجتماع ناقش استعدادات الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعى 2022- 2023، خاصة فى ظل انطلاق ماراثون الامتحانات والتي من المقرر أن يبدأ في أوائل شهر يونيو المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع ناقش ايضاً عدة ملفات من أهمها أزمة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وبحث قواعد قبولهم بالجامعات المصرية، كما ناقش المجلس مستجدات تنسيق العام الجامعي الجديد 2023- 2024.

وأضاف "عبد الخالق" أن الدكتور أيمن عاشور قدم  خلال الاجتماع عرضاً توضيحياً حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر 2030، موضحاً أن الاجتماع ناقش ايضاً عدد من الموضوعات والقضايا الجامعية، وتقارير عن إنجازات الجامعات ومراكزها الخدمية.

استراتيجية الاجتماع الدوري الأعلى للجامعات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الامتحان البحث العلمي الامتحانات

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن وفاة الفنان مصطفى درويش

"أوقاف سوهاج" تعلن استئناف جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد (صور)

"حاسس إنى مش مطول".. مصطفى درويش يتنبأ بوفاته منذ عامين فى ندوة بـ"الدستور"

"القوى العاملة" تنشر أسماء المكرمين من الرئيس السيسى فى عيد العمال

توريد 12 ألف و706 طن من القمح للصوامع والشون في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي