رئيس جامعة سوهاج يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بأسيوط

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، في الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات والذي انعقد بجامعة أسيوط ، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي وأعضاء المجلس ورؤساء الجامعات.

- مناقشة استعدادات الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وأوضح "عبد الخالق" أن الإجتماع ناقش استعدادات الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعى 2022- 2023، خاصة فى ظل انطلاق ماراثون الامتحانات والتي من المقرر أن يبدأ في أوائل شهر يونيو المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع ناقش ايضاً عدة ملفات من أهمها أزمة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وبحث قواعد قبولهم بالجامعات المصرية، كما ناقش المجلس مستجدات تنسيق العام الجامعي الجديد 2023- 2024.

وأضاف "عبد الخالق" أن الدكتور أيمن عاشور قدم خلال الاجتماع عرضاً توضيحياً حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر 2030، موضحاً أن الاجتماع ناقش ايضاً عدد من الموضوعات والقضايا الجامعية، وتقارير عن إنجازات الجامعات ومراكزها الخدمية.