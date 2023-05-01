خلال الموجة 21.. إزالة تعديات على 5395 متر مباني و26 فدان بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 48 حالة تعد على مساحة 5 آلاف و395 متر مباني و26 فدان و8 قيراط بنطاق المحافظة خلال اليوم الثاني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 33 حالة تعدي على مساحة 5 آلاف و395 متر مباني و15 حالة تعد على أراض زراعية، وأملاك دولة على مساحة 26 فدان و8 قيراط و 12 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.