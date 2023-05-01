الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| السبب وراء وفاة الفنان مصطفى درويش.. ومحامى يبتز رجل أعمال مشهور بصور وفيديوهات

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

السبب وراء وفاة الفنان مصطفى درويش

توفي، اليوم الإثنين، الفنان مصطفي درويش، وكان السبب الرئيسي وراء الوفاة توقف في عضلة القلب، ويتم تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.

https://www.dostor.org/4382146

ارتفاع درجات الحرارة بجميع الأنحاء غدًا.. والعظمى بالقاهرة 

 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

https://www.dostor.org/4382099

القاهرة الإخبارية: انطلاق اجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية وسوريا اليوم

قالت آية السيد مراسل القاهرة الإخبارية، إنه من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة انطلاق الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية وسوريا، استكمالًا للاجتماع التشاوري بالسعودية وقبيل انطلاق القمة العربية في 19 مايو المقبل.

https://www.dostor.org/4381993

محام يبتز رجل أعمال مشهور بصور وفيديوهات مفبركة لزوجته مقابل 12 مليون جنيه

"5 شهور فى قلق وتوتر مستمر.. انقلبت حياتنا رأسا على عقب ولم أعلم متى سينتهى هذا الكابوس ونعود إلى حياتنا  الهادئة المستقرة".. بهذه الكلمات بدأ “م. ي” رجل أعمال حديثه لـ"الدستور" وهو في حالة يرثي لها من الحزن والاكتئاب، قائلا: “في شهر أكتوبر الماضي نشبت بيني وبين زوجتي مشاجرة كبيرة انتهت بتركها منزل الزوجية وذهابها لمنزل والدها، كنت أظن في بداية الأمر أنها ستكون مشكلة عابرة وستنتهي سريعا، إلا أن الشيطان تدخل بيننا وازداد الأمر سوءا، وخلال هذه الفترة قررت زوجتي البحث عن عمل حتى تكون لها شخصيتها وحياتها المستقلة”.

https://www.dostor.org/4381987

آخر مكان تمنى الفنان مصطفى درويش زيارته قبل رحيله؟

حالة من الصدمة سيطرت على روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصًة جمهور الفنان مصطفى درويش، الذين تفاجأوا بنشر شقيقه عبر صفحته الرسمية خبر رحيله عن الحياة بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي أحزن الجميع.

https://www.dostor.org/4382120

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