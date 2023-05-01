الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عاملة النواب": قرارات السيسى فى عيد العمال تنبض بحال عمال مصر ومطالبهم العاجلة

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى

أكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أهمية القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح عمال مصر خلال خطابه في عيد العمال، لافتة إلى أنها قرارات تهم ملايين الأسر المصرية وعمال مصر دائما في المقدمة.

ونوهت النائبة ولاء التمامى، فى تصريحات صحفية، اليوم، بأهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات، فهذا القرار جاء بمثابة إجراء حمائي لعمال مصر، في الظروف الراهنة، وبخاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاعين العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تكن كل تقدير واحترام للجهود التى يبذلها عمال مصر، من أجل دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية والنهضة التى تستهدفها الدولة، في الجمهورية الجددية لذلك جاءت قرارات الرئيس منحازة تماما لهم وتهدف للحفاظ عليهم واستقرار أسرهم، مشددة على أهمية القرارات التى اتخذها السيسي اليوم لدعم عمال مصر، ومنها توجيهاته الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه بمجرد انتهاء الإجراءات القانونية، وهى خطوة اقتصادية مهمة للغاية، وفي هذا التوقيت شديد الحساسية، حيث ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ما ساهم في زيادة الأعباء الاقتصادية على كاهل العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة.

واختتمت التمامى بتقديم أسمى آيات الشكر للرئيس السيسي منه، ومن كل عمال مصر. فهذا العيد مختلف تمامًا والقرارات فيه تنبض بحال عمال مصر ومطالبهم العاجلة من القيادة السياسية.
 

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