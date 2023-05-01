الجيش السودانى يؤكد تدمير نصف قدرات الدعم السريع القتالية

أكد الجيش السوداني، الإثنين، تمكن القوات المسلحة خلال ١٥ يوم قتال من تخفيض القدرات القتالية لميليشيا "الدعم السريع" بنسبة ٤٥ - ٥٥% ‎من قدراتها القتالية التي حشدتها لاختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان اليوم، عبر صفحة الجيش على فيسبوك، إن العدو حشد بالعاصمة لتنفيذ المؤامرة حتى صبيحة يوم ١٥ أبريل قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بلغت حشد "٢٧١٣٥" مقاتلا و"٣٩٤٩٠" مستجدا و"١٩٥٠" مركبة مقاتلة و"١٠٤" ناقلات جنود مدرعة و"١٧١" عربة بوكس دبل كاب مسلح بالمدافع الرشاشة.



وأكد الجيش اليوم إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن ٢ شاحنة كبيرة و١٩ عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلي كرري، ومجموعة ثالثة على متن ٣٥ عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء.

وأضاف البيان "رصدنا لتحركات العدو تؤكد استمرار محاولاته لتعزيز موقفه على الأرض وقواتنا مستمرة في التصدي بقوة لهذه التحركات".

وأكد الجيش السوداني أن البلاد ورثت عبئا ثقيلا لخطأ النظام البائد الاستراتيجي بتكوين ميليشيا الدعم السريع، تدفع الدولة السودانية الآن ثمنه الباهظ تخريبا للبلاد وترويعا ونهبا للمواطنين.

واختتم الجيش البيان قائلا "نطمئن مواطنينا إلى أنه لا تنازل عن تحقيق تطلعاته في عدم عودة عقارب الساعة للوراء، ولن نسمح بأن تقوم بالبلاد مجددا أي تشوهات في بنيتها العسكرية إلا من خلال بوابة القوات المسلحة السودانية، مهما ارتفعت تكلفة ذلك.