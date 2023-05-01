الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأطباء يحذرون من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى السودان

جريدة الدستور

نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تفصيليا عن تحذير الأطباء من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في السودان.

وقال التقرير إن العالم لا تزال تشغله المعاناة الإنسانية في السودان، والتي تفاقمت بسبب الاشتباكات والمواجهات في المناطق المختلفة، وتابع: «بشكل عاجل وضمن عملية الطوارئ التي ينفذها الصليب الأحمر، وصلت إلى مدينة بورتسودان جوا أول شحنة مساعدات إنسانية تقدمها الهيئة الدولية في هذا السياق».

وأضاف: "المساعدات التي أرسلت من العاصمة الأردنية عمان تزن 8 أطنان، وضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا في الاشتباكات".

واختتم التقرير: "السودان جريح في أمسّ الحاجة لمن يداويه ويخفف آلامه مع سقوط الضحايا بين مصاب وقتيل، في مواجهة تشكل ضغطا هائلا على الخدمات الطبية، فضلا عن النقص الحاد في المياه والدواء والغذاء والوقود والانقطاع المتكرر للكهرباء، وهي احتياجات حيوية تغذي القطاع الصحي، وبدونها لن تدب الحياة في شريان الجسد السوداني".

الأطباء المستلزمات الطبية في السودان السودان جريح نقص الادوية السودان

الأكثر قراءة

"جبران" يناشد الرئيس السيسى منح العمال معاشًا يساوى آخر أجر

السيسى لمدير مصنع "فيوتك": "هدعمك لزيادة المكون المحلى لمنتجك 90%"

وفاة مواطن صدمته سيارة مسرعة فى الخليفة

الملا يلتقى السفير الإسبانى بالقاهرة لبحث تغيرات صناعة الطاقة

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

الرئيس السيسى يوجّه بممارسة العمال للرياضة.. ومدير مصنع: "بيبدأوا بطابور صباحى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟