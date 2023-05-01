الأطباء يحذرون من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى السودان

نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تفصيليا عن تحذير الأطباء من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في السودان.

وقال التقرير إن العالم لا تزال تشغله المعاناة الإنسانية في السودان، والتي تفاقمت بسبب الاشتباكات والمواجهات في المناطق المختلفة، وتابع: «بشكل عاجل وضمن عملية الطوارئ التي ينفذها الصليب الأحمر، وصلت إلى مدينة بورتسودان جوا أول شحنة مساعدات إنسانية تقدمها الهيئة الدولية في هذا السياق».

وأضاف: "المساعدات التي أرسلت من العاصمة الأردنية عمان تزن 8 أطنان، وضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا في الاشتباكات".

واختتم التقرير: "السودان جريح في أمسّ الحاجة لمن يداويه ويخفف آلامه مع سقوط الضحايا بين مصاب وقتيل، في مواجهة تشكل ضغطا هائلا على الخدمات الطبية، فضلا عن النقص الحاد في المياه والدواء والغذاء والوقود والانقطاع المتكرر للكهرباء، وهي احتياجات حيوية تغذي القطاع الصحي، وبدونها لن تدب الحياة في شريان الجسد السوداني".