بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال بشركة الشرقية للسكر

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، احتفال عيد العمال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وذلك داخل شركة الشرقية للسكر، بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي كلمة إلى عمال وشعب مصر في هذه المناسبة القومية والعالمية، فضلًا عن قيام الرئيس السيسي بتكريم عدد من قدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.