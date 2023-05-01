الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال بشركة الشرقية للسكر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، احتفال عيد العمال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وذلك داخل شركة الشرقية للسكر، بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". 

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي كلمة إلى عمال وشعب مصر في هذه المناسبة القومية والعالمية، فضلًا عن قيام الرئيس السيسي بتكريم عدد من قدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

 

ئيس عبد الفتاح السيسي العمل النقابي القوى العاملة شركة الشرقية للسكر لنقابات عمال مصر نوط الإمتياز نقابات عمال مصر

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال بشركة الشرقية للسكر

"الداخلية" تكشف ملابسات قيادة شاب لسيارة دون عجلة القيادة

شبورة صباحية ورياح.. الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 26

الصحف المصرية: القمة المصرية اليابانية شكلت منعطفا مهما في إطار تطور العلاقات بين البلدين

اليوم.. آخر موعد للتقديم على منح الماجستير بالجامعات الأسترالية

تشريح جثة فتاة لقيت مصرعها على يد شقيقها ببولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟