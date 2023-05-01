ضبط راكب بحوزته 1340 قرصا مخدرا بمطار القاهرة 

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من مستحضرات التجميل، كما تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وبتفتيش الحقائب يدويا تم ضبط كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بلغ عددها 134 شريطا بإجمالي 1340 قرصا.

أما الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت استوقف مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط كمية من مستحضرات التجميل مرقوم عليها beesline بلغ إجمالي عددها 122 عبوة بداخل كل منهم زجاجتين بإجمالي 244 زجاجة.

وأمر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 101 لسنة 2023 ضد الراكب الأول كما أمر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 102 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة وذلك لمخالفتة القوانيين المعمول بها في المنافذ المصرية.