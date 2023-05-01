الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شبورة صباحية ورياح.. الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 26

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

 وقالت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 وأشارت هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

- درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
العاصمة الإدارية 26 16
6 أكتوبر 25 15
بنهــــا 26 17
دمنهور 24 15
وادي النطرون 25 16
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 24 16
الزقازيق 26 17
شبين الكوم 26 17
طنطا 25 16
دمياط 26 16 
بورسعيد 24 15
الإسماعيلية 27 18
السويس 25 16
العريش 23 13
رفح 22 12
رأس سدر 28 14
نخل 22 7
كاترين 22 5
الطور 27 19
طابا 22 18
شرم الشيخ 28 19
الإسكندرية 24 15
العلمين الجديدة 23 15
مطروح 21 16
السلوم 22 15
سيوة 26 13
رأس غارب 27 19
الغردقة 29 18
سفاجا 30 18
مرسى علم 31 19
شلاتين 29 21
حلايب 28 20
أبو رماد 30 21 
رأس حدربة 26 20
الفيوم 26 14
بني سويف 27 14
المنيا 28 14
أسيوط 29 15
سوهاج 29 16
قنا 30 17
الأقصر 31 18
أسوان 32 19
الوادي الجديد 30 16
أبوسمبل 32 19

الأرصاد طقس طقس اليوم درجات الحرارة الرياح هيئة الأرصاد الجوية

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال بشركة الشرقية للسكر

اليوم.. آخر موعد للتقديم على منح الماجستير بالجامعات الأسترالية

شبورة صباحية ورياح.. الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 26

"الداخلية" تكشف ملابسات قيادة شاب لسيارة دون عجلة القيادة

اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون هيئة المحطات النووية

الصحف المصرية: القمة المصرية اليابانية شكلت منعطفا مهما في إطار تطور العلاقات بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟