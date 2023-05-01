الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمي: مصر تقف على مسافة واحدة من القوى السودانية

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الخطاب السياسي المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الوضع بالسودان، كان منذ اللحظة الأولى يدعو لوقف إطلاق النار ودعوة أطراف النزاع إلى التفاوض. 

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن الرئيس السيسي أكد اليوم خلال كلمته على هذه النقطة، متابعًا: "هذه رسالة مهمة من الرئيس السيسي أن مصر حريصة أن تكون على مسافة واحدة من القوى السودانية".

وتابع: "مصر لها طرح مهم جدًا في تأكيد القرار السوداني، ومنع أي تدخلات خارجية والتأكيد على استقلال السودان" مؤكدًا أن القاهرة تنظر إلى السودان على أنها الدولة الأهم لها على المستوى الشعبي.

فهمي: القيادة السياسية المصرية تعاملت مع الأزمة السودانية بمهنية شديدة

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تعاملت مع الأزمة السودانية بمهنية شديدة منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا أن مصر ساعدت بعض الدول في عودة الرعايا من السودان وتسهيل الإجراءات بشكل كبير.

وأوضح أن مصر تؤكد على أمرين فيما يخص الأزمة السودانية، الأول هو وحدة الشعب السوداني وعودة العملية السياسية ووقف إطلاق النار منعًا لتمدد الأمر في السودان الشقيق.

القوي السودانية الوضع في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي برنامج التاسعة الدكتور طارق فهمي

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