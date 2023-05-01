الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة بيراميدز تتهرب من مسؤولية الخروج من الكونفيدرالية وتتهم اللاعبين بالتراخى

رمضان صبحي
رمضان صبحي

واصلت إدارة نادي بيراميدز خداع الرأي العام داخل مصر بعد خروج فريق الكرة الأول من  بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب السقوط أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي بهدف نظيف في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

واتهم مجلس إدارة بيراميدز اللاعبين بالتراخي والتهاون خلال موقعة الليلة وحمل مجلس الإدارة اللاعبين المسؤولية كاملة بعد خروج المهين.

 في حين تجاهل مجلس بيراميدز الأزمات الإدارية وتعثرهم في توفير مستحقات اللاعبين وعدم الإفراج عن القسط الثالث، بالإضافة إلى مكافآت أخري لم يتم صرفها.

وحمل مجلس براميدز  مسؤولية الخروج للاعبين في محاولة للهروب من المسؤلية بعدما فقد الفريق فرصة المنافسة على اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة للخروج من كأس الرابطة وكأس مصر، وابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وشهد لقاء بيراميدز الليلة الخسارة بهدف سجله سيليمبيلو نجيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

سجل سيليمبيلو بيراميدز مصطفى فتحي فريق بيراميدز فريق بيراميدز بطولة الكونفدرالية مجلس بيراميدز مجلس براميدز

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