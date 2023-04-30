الأحد 30/أبريل/2023 - 11:10 م 4/30/2023 11:10:34 PM

يا أمنا.. يا غالية

يا حتة مننا

افرحى.. أرجوكى متزعليش

ليه انفعالك.. وكلامك

حتى صمتك حزين

كل الحكاية إن حاجة منك

سبقتك.. وعايشه فى الجنة

افرحى.. أرجوكى متزعليش

الصبر فردلك جناحه

والحب كتبلك عنوانه

ودموعك رصيد يتحول

لابتسامات وأغنيات

ما إنتى عارفة كل الأمنيات

وإحنا حواليكى

ومعاكى آية من الآيات

افرحى.. أرجوكى متزعليش

ياما قابلتى فى حياتك

وشفتى قسوة وجفا

وغلظة ما يتحملها غيرك

من ناس قاسيين

بس اصبرى

هما فين وإنتى فين

وإيه يعنى الجديد..

فى قصة البشر

فى طباعهم وقسوتهم

أنانيتهم ورداءتهم

افرحى.. أرجوكى متزعليش

ربنا فى كتابه قال عليهم..

فى قسوتهم.. كما الحجارة

وقلب الحجارة

ساعات بيلين

على عكس البنى آدمين

كل ده مش مهم

افرحى.. أرجوكى متزعليش

مش صفصفت على حد بيحبك

وبكل جوارحه واقف جنبك

ميهمناش كل إللى حصل

كان نصيبك ولا خطأ طبيب

سلمنا أمرنا.. دموعنا.. وفرحنا

لرب كريم.. طمن كل الصابرين

مش عايزين حاجة من الدنيا

غير إنك تفرحى.. أرجوكى متزعليش

أحفادك بيدعولك.. كل الصبيان والبنات

ومنا عينهم يعيشوا فرحتك

وأولادك وبناتك

ياست الكل.. ياحاجة

من غير ما تحجى.. بيت الله

وأنا باكتبلك.. وأملى

فى رحمة ربنا

يا أمنا.. ياغالية

ياحتة مننا

افرحى.. أرجوكى متزعليش