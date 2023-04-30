الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افرحى.. أرجوكى متزعليش

محمد حلمى السلاب
محمد حلمى السلاب

يا أمنا.. يا غالية                             

يا حتة مننا

افرحى.. أرجوكى متزعليش

ليه انفعالك.. وكلامك

حتى صمتك حزين

كل الحكاية إن حاجة منك

سبقتك.. وعايشه فى الجنة

افرحى.. أرجوكى متزعليش

الصبر فردلك جناحه

والحب كتبلك عنوانه

ودموعك رصيد يتحول

لابتسامات وأغنيات

ما إنتى عارفة كل الأمنيات

وإحنا حواليكى 

ومعاكى آية من الآيات

افرحى.. أرجوكى متزعليش

ياما قابلتى فى حياتك

وشفتى قسوة وجفا

وغلظة ما يتحملها غيرك

من ناس قاسيين

بس اصبرى

هما فين وإنتى فين

وإيه يعنى الجديد..

فى قصة البشر

فى طباعهم وقسوتهم

أنانيتهم ورداءتهم

افرحى.. أرجوكى متزعليش

ربنا فى كتابه قال عليهم..

فى قسوتهم.. كما الحجارة

وقلب الحجارة 

ساعات بيلين

على عكس البنى آدمين

كل ده مش مهم 

افرحى.. أرجوكى متزعليش

مش صفصفت على حد بيحبك

وبكل جوارحه واقف جنبك

ميهمناش كل إللى حصل

كان نصيبك ولا خطأ طبيب

سلمنا أمرنا.. دموعنا.. وفرحنا

لرب كريم.. طمن كل الصابرين

مش عايزين حاجة من الدنيا

غير إنك تفرحى.. أرجوكى متزعليش

أحفادك بيدعولك.. كل الصبيان والبنات

ومنا عينهم يعيشوا فرحتك 

وأولادك وبناتك

ياست الكل.. ياحاجة 

من غير ما تحجى.. بيت الله

وأنا باكتبلك.. وأملى 

فى رحمة ربنا

يا أمنا.. ياغالية

ياحتة مننا 

افرحى.. أرجوكى متزعليش

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

حبس المتهم بقتل شقيقته خنقاً ببولاق الدكرور في الجيزة

الخارجية: إجلاء 6960 مصريًا من السودان حتى الآن

حفلتا الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا ترفعان شعار كامل العدد

الاستعدادات النهائية للافتتاح التجريبي لسوق بدر النموذجي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟