الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة 41 حالة بناء مخالف خلال الموجة 21

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق محافظةالدقهلية.

أشار مختار إلى أن الموجة المشار اليها يتم تنفيذها على 3 مراحل حيث تستمر المرحلة الأولي منها حتي 19 مايو المقبل، كما أشار إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الإزالات، بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة. 

وقال مختار إنه تم حتى اليوم إزالة 41 حالة تعد بمراكز مدن وأحياء المحافظة منذ بدء أعمال المرحلة الاولي للموجة امس.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة والذي اوضح انه تم خلال اليوم الثاني للمرحلة الاولي من اعمال الموجة ازالة عدد 27 حالة تعدي منهم 12حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 147مترمربع و13 حالة تعدي بالزراعة علي مساحة 6 افدنة و16 قيراط و13 سهم بمراكز المطرية و منية النصر ودكرنس وجميعهم ولاية المواردالمائية والري كما تم إزالة 2 حالة تعد بالبناء علي الارض الزراعية بمساحة 40 متر مربع بمركز بلقاس وكانت الحملات أزالت، أمس، 14 حالة تعد، بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدًا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

أيمن مختار الدقهلية محافظ الدقهلية الموجة 21 لازالة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

الأكثر قراءة

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

حدث في سبعينات القرن الماضي

إحالة عامل خردة للجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة تروسيكل فى أكتوبر

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

٢٨ ليلا و قصيدة

اللص الشريف!!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث في سبعينات القرن الماضي

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلا و قصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟