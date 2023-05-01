محافظ الدقهلية: إزالة 41 حالة بناء مخالف خلال الموجة 21

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق محافظةالدقهلية.

أشار مختار إلى أن الموجة المشار اليها يتم تنفيذها على 3 مراحل حيث تستمر المرحلة الأولي منها حتي 19 مايو المقبل، كما أشار إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الإزالات، بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وقال مختار إنه تم حتى اليوم إزالة 41 حالة تعد بمراكز مدن وأحياء المحافظة منذ بدء أعمال المرحلة الاولي للموجة امس.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة والذي اوضح انه تم خلال اليوم الثاني للمرحلة الاولي من اعمال الموجة ازالة عدد 27 حالة تعدي منهم 12حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 147مترمربع و13 حالة تعدي بالزراعة علي مساحة 6 افدنة و16 قيراط و13 سهم بمراكز المطرية و منية النصر ودكرنس وجميعهم ولاية المواردالمائية والري كما تم إزالة 2 حالة تعد بالبناء علي الارض الزراعية بمساحة 40 متر مربع بمركز بلقاس وكانت الحملات أزالت، أمس، 14 حالة تعد، بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدًا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.