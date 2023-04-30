الأعلى إيرادا بالسويد.. إجمالي إيرادات فيلم "هارلي" في 9 أيام عرض

يواصل الفيلم السينمائي “هارلي” الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي حصد الإيرادات وتصدر شباك التذاكر.

اجمالي إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان

وحقق فيلم “هارلي” إجمالي إيرادات تخطى الـ30 مليون جنيها وذلك خلال 9 أيام عرض فقط منذ طرحه ضمن موسم أفلام عيد الفطر المنقض، كما تصدر الفيلم قائمة الأعلى إيرادات ضمن الأفلام المعروضة بسينمات دولة السويد.

وشهد فيلم “هارلي" تراجع في الإيرادات في اليومية مقارنة بالانطلاقة القوية للعمل التي شهدها في الأيام الأولى من عرضه بموسم عيد الفطر المبارك، وحقق إيرادات أمس السبت بلغت 550 ألف جنيها فقط لا غير.

واحتفل محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير “انستجرام" بوصول فيلمه إلى 30 مليون جنيها إيرادات ونشر صورة لبوستر الفيلم وعلق عليها قائلا: “إيرادات أول ٩ أيام عرض في مصر و دخل قائمة الأعلى إيرادات في سينمات للسويد الحمد لله”.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا، الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

الفيلم إنتاج سامر المحضر ومنتج منفذ شوميديا "محمود الشيخ"، وإشراف عام رياض المزهر، وإشراف عام على الإنتاج "رويال صن" محمد ناصف، وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.