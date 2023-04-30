الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفنانة مايا نصري تعلن عن وفاة والدتها: "راح اشتاقلك"

مايا نصري
مايا نصري

أعلنت الفنانة مايا نصري عن وفاة والدتها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، معربة عن حزنها الشديد لفراقها.

وقامت “مايا” بنعي والدتها عبر فيس بوك معلقة قائلة: “ماما راحت عالسما.. بحبك يا ماما.. رح اشتاقلك”.

مايا نصرى مطربة لبنانية، التحقت بالجامعة اللبنانية للفنون الجميلة لتدرس التمثيل وإخراج المسرح والتلفزيون والسينما.

شاركت مايا في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية في لبنان، عملت لبعض الوقت كعارضة أزياء، وفي عام 1996 عملت كمذيعة في التلفزيون الوطني اللبناني. أحبت التحول للغناء، لذا شاركت في عام 1999 في البرنامج التلفزيوني (كأس النجوم) عن فئة الفنانة الراحلة ليلى مراد، وغنت أشهر أغانيها، واستطاعت حصد ثلاثة كؤوس (كأس الفنانة، كأس الجمهور، كأس الكؤوس عن فئة الطرب)، ومن ذلك الوقت تحولت للغناء مع مشاركات متقطعة في مجال التمثيل.

أما آخر أعمال مايا نصرى هو فيلم "ريما" انتجا عام 2020، والذى تدور أحداثه في اطار تشويقى حول فتاة صغيرة لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها.

وفاة والدتها الفنانة وفاة والدته الفنان مايا نصري تعلن

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