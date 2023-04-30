فيلم "وش في وش" لمحمد ممدوح يناقش المشاكل الزوجية بشكل كوميدي

يخوض الفنان محمد ممدوح بطوله فيلم “وش في وش” بمشاركة الفنانة أمينة خليل، ومن المفترض عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وإن لم يسعفهم الوقت سيعرض خلال موسم رأس السنة.

واستأنف صناع العمل مشاهد الفيلم الذي يناقش المشاكل الزوجية بين الزوجان الذان يجسدهما محمد ممدوح وأمينة خليل، بشكل كوميدي اجتماعي، على أن يجسد دور والده الفنان بيومي فؤاد، ويجسد أحمد خالد صالح دور شقيق أمينة خليل.

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، ومشرف عام كريم الميهي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وفى سياق آخر يواصل محمد ممدوح تصوير مشاهده في فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.