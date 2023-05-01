تبدأ صباحًا.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 بمكاتب البريد

شهدت محركات البحث على الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات بحث مكثفة لمعرفة ميعاد صرف معاشات شهر مايو 2023 من هيئة البريد المصري مع بداية شهر مايو اليوم الإثنين.

ميعاد صرف معاشات شهر مايو 2023

وتتيح هيئة البريد المصري صرف معاش شهر مايو 2023 بداية من صباح اليوم الإثنين الأول من مايو عبر جميع ماكينات الصراف الآلي بالبريد والبنوك بجانب مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية البالغ عددها 4400 مكتب.

وفي هذه السطور يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2023.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 من البريد

قسمت الهيئة أصحاب المعاشات على شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات والتي يستفيد منها نحو 11 مليون عميل شهريا وتوفر مخصصات مالية تزيد عن 155 مليار جنيه شهريا.

واتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات في صرفها وتبدأ صرف معاشات مايو ابتداء من يوم الإثنين الأول من مايو ولمدة 10 أيام في جميع فروع الهيئة البالغة 4363 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

ميعاد صرف معاشات شهر مايو 2023

وتوزعت الشرائح كالآتي الفئة الأولى لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و 2 مايو، في حين أن الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و 4 مايو.

تليها الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه إلى 3000 خلال يومي السبت والأحد 6 و7 مايو، والفئة الأخيرة الأكثر من ثلاثة آلاف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 مايو، على أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الأربعاء والخميس 10 و11 مايو.

مواعيد البريد المصري خلال شهر مايو 2023

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة عصرا في حين تبدأ الفترة المسائية الساعة الثالثة مساء إلى السادسة مساء.

وقررت هيئة البريد المصري منح جميع العاملين بالهيئة إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 بمناسبة عيد العمال، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 7 مايو 2023.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023

تسعى الهيئة القومية للبريد المصري إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

كما تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.