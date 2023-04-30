سعر اليورو اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في التعاملات المسائية

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023، استقراراً أمام الجنيه المصري في البنوك خلال التعاملات المسائية، وكان البنك المركزي المصري قد نشر عبر موقعه الإلكتروني آخر تحديث لمتوسط أسعار العملات ليسجل اليورو نحو 34.05 جنيه للشراء، 34.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد

تقدم «الدستور» قائمة بآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية، في السوق المصرفي المصري، ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم نحو 34.05 جنيه للشراء، و34.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية في عدد من البنوك المصرية والعربية العاملة في مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 استقرارًا حيث بلغ نحو 33.80 جنيه للشراء، و 34.12 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

نشر الموقع الرسمي لبنك فيصل الإسلامي آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد اليوم 30 أبريل 2023، مقابل الجنيه المصري اليوم ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

واصل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 استقراره ليبلغ 32.77 جنيه للشراء، و33.99 جنيه للبيع، في بنك القاهرة، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، بلغ نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 في التعاملات المسائية استقرارًا في بنك البركة ليسجل نحو 34.04 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

