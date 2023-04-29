السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت لحظة بلحظة 29-4-2023 مقابل الجنيه

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم السبت لحظة بلحظة الموافق 29 أبريل 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية شهد استقرارًا خلال التعاملات المسائية، حيث استعرض البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني آخر تحديث لمتوسط أسعار العملات على موقعه الإلكتروني ليبلغ سعر اليورو نحو 34.05 جنيه للشراء، 34.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت لحظة بلحظة

يستعرض «الدستور» آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية، في السوق المصرفي المصري، ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم نحو 34.05 جنيه للشراء، و34.16 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم السبت 29 أبريل

سعر اليورو والريال السعودى اليوم الجمعة 28-4-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية في عدد من البنوك المصرية والعربية العاملة في مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.80 جنيه للشراء، و 34.12 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

واصل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 استقراره ليبلغ 32.77 جنيه للشراء، و33.99 جنيه للبيع، في بنك القاهرة، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

نشر الموقع الرسمي لبنك فيصل الإسلامي آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت اليوم 29 أبريل 2023، مقابل الجنيه المصري اليوم ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية بالبنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 في بنك البركة شهد استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 34.04 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

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