الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو والريال السعودى اليوم الجمعة 28-4-2023

اليورو
اليورو

استقر سعر صرف اليورو والريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 ابريل 2023، رغم اتجاه البنك المركزي المصري بداية رمضان الماضي إلى رفع سعر الفائدة إلا أنه حافظ على سعر العملة مقابل الجنيه المصري.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر اليورو والريال السعودي اليوم الجمعة 28-4-2023.

سعر اليورو اليوم

  • اليورو في البنك الأهلى المصرى: 33.80 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.
  • اليورو في بنك مصر : 33.84 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.
  • اليورو في بنك الإسكندرية: 33.94 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
  • اليورو فى البنك المصري الخليجي: 33.93 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
  • اليورو في بنك المشرق: 34.04 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
  • اليورو في بنك الكويت الوطني: 34.04 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
  • اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.93 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

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  • اليورو في بنك سايب: 33.97 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
  • اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي : 34.10 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
  • اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر : 34.01 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
  • اليورو فى بنك أبو ظبي التجاري: 34.04 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
  • اليورو فى بنك قناة السويس: 33.91 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
  • اليورو في البنك الأهلي القطري: 33.92 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر الريال السعودي 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك المصرى الخليجى: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

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