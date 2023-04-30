الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصادرة 20 طن زيوت طعام مستعملة قبل إعادة تدويرها بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية من مصادرة 20 طن زيوت طعام مستعملة يعاد تدويرها داخل مصنع غير مرخص بطنطا، بغرض إعادة طرحها للبيع فى الأسواق والتربح ماليا من وراء الغش والخداع، ما يعرض صحة وحياة المواطنين للخطر.

وقاد محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة ضمت كلًا من ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الخولى مدير الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ رئيس الرقابة التموينية  بطنطا، وتمكنت الحملة من ضبط 20 ألف كيلو زيوت مستعملة و538 كيلو مادة الدياتوميت، تستخدم لتبييض وترشيح الزيوت القديمة، بغرض تدويرها وإعادة طرحها للبيع فى الأسواق، ومعدات وآلات داخل المصنع، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

كما أسفرت حملة من مديرية التموين في محافظة الغربية، عن ضبط  مخالفات وتحرير 12 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.

وأجرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت 12 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

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ضبط ومصادرة 20 طن زيوت طعام مستعملة قبل إعادة تدويرها بالغربية المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين الرقابة التموينية حياة المواطنين للخطر طرحها للبيع في الأسواق صحه وحياة المواطنين

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