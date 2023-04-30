الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "الوثائقية" عن إنتاج فيلم "كليوباترا": تاريخنا معرض لمحاولات الاختطاف والتشويه

كليوباترا
كليوباترا

علق الإعلامي شريف سعيد، رئيس قناة "الوثائقية" على إعلان القناة إنتاج فيلم وثائقي عن الملكة "كليوباترا"، مؤكدًا أن تاريخنا دائم التعرض لمحاولات الاختطاف والتشويه، سواء للموضوعات التاريخية القديمة وحتى الحديثة.

وأضاف رئيس قناة "الوثائقية" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المُذاع على قناة "CBC": "الوقائع التي حدثت في آخر 15 عامًا يتم الآن محاولات اختطافها وإعادة تقديمها، ونحن كنا جزء منها وشهود عيان على تلك الوقائع فما بالك بالأحداث البعيدة".

وأكد سعيد أن كل هذا يندرج تحت بند معركة صناعة الوعي، مشيرًا إلى أن هذا الفيلم ضمن موضوعات كثيرة في علم المصريات التي تهتم به القناة.

وأشار إلى أن إنتاج القناة منذ انطلاقها في فبراير الماضي متنوع وله جناحين، متابعًا: "جناح يعتمد على المستحوذ على خارجيًا وجناح آخر يعتمد على الإنتاج الأصلي للقناة والقطاع إلى جانب أعمال المنتجين المنفذين".

رئيس "الوثائقية" عن فيلم "كليوباترا": المشاهد شغوف بهذه النوعية من الأعمال 

وأشار إلى أن القناة تركز على ما يتعلق بعلم المصريات، موضحًا أن المشاهدين لديهم شغف كبير للاطلاع على هذه النوعية من الأعمال.

وتابع: "قناة الوثائقية تبدأ اليوم عرض سلسلة الأفلام الوثائقية "جذور مصر القديمة" التي يقدمها الدكتور زاهي حواس وهذا نموذج للمستحوذ عليه من كبريات بيوتات الإنتاج في الصناعة الوثائقية وهذه هي الخطوة الأسرع".

واستكمل: "أما خطوة إنتاج الأفلام الوثائقية دائمًا تأخذ وقتًا أطول من أجل البحث والتدقيق والجمع المعلوماتي وصولًا إلى التصوير والترجمة والمونتاج".

الوثائقية أفلام قناة الوثائقية أفلام الوثائقية فيلم كليوباترا الإعلامي شريف سعيد برنامج مانشيت cbc

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