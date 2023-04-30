موعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالمنوفية

أغلقت وزارة السياحة الخميس الماضي باب التقديم القرعة الحج السياحي والتي سوف تقوم الوزارة بالإعلان عنها عبر البوابة الرسمية للحج، وينتظر أهالي محافظة المنوفية إعلان قرعة الحج للعام الحالى 2023 والتي من المقرر إعلانها بعد ساعات قليلة ويعيش الحجاج بمحافظة المنوفية حالة من الترقب للنتيجة.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 المنوفية

وتختلف أسعار حج القرعة السياحية عن القرعة التي تتم سنويا وتقوم بالإشراف عليها وزارة الداخلية، وكانت قد حددت وزارة السياحة الأسعار من خلال خمس برامج مصممة خصيصا لمناسبة جميع الفئات المتقدمة للحصول على فرصة من خلالها، وهم:

البرنامج الأول والذي يضم جميع الفنادق 5 نجوم صف أول على الحرم المكي وتبلغ نحو 310 ألف جنيه.

البرنامج الثاني يضم فنادق خمسة نجوم صف تاني من الحرم المكي وتبلغ تكلفته نحو 275 ألف جنيه.

البرنامج الثالث له عدة مميزات وهي يكون الحاج على بعد 1250 متر وحتى 4000 متر من صحن الحرم المكي، ويضم البرنامج أيضا "فنادق 5 نجوم" وتبلغ قيمته 230 ألف جنيه.

البرنامج الرابع اقتصادي طيران تبلغ قيمته 130 ألف جنيه.

البرنامج الخامس اقتصادي برى وتبلغ قيمته 130 ألف جنيه.

نتيجة قرعة الحج 2023 المنوفية

وعلى صعيد آخر منفصل، كانت مديرية أمن المنوفية أعلنت نتيجة قبول قرعة بعثة الحجاج والتي بلغ عددهم 729 لهذا العام، حسب القرعة العلنية العشوائية التي جرت داخل القاعة المغطاة باستاد جامعة المنوفية بحضور اللواء حازم سامي مدير الأمن وقيادات مديرية الأمن .

وكان قد تقدم هذا العام أكثر من 8313 مواطنا فى قرعة الحج، وكان من نصيب محافظة المنوفية 729 حاجا وتم تقسيمهم إلى 22 مخصصين لكبار السن بالإضافة إلى 707 للمواطنين العاديين في جميع مراكز المحافظة السبعة.