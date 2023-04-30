الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

زاهي حواس: كتاب "المقابر الصاوية" يقدم جنة الله على الأرض

زاهي حواس
زاهي حواس

قال عالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس، إن كتاب «المقابر الصاوية في الوحات البحرية» الصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للباحثة هند الشربيني، يقدم المقابر بطريقة علمية مفيدة ومختصرة ومبسطة، لافتا إلا أن أهم ما جاء في هذا الكتاب هو تعليق الدكتورة هند الشربيني على موضوعات دينية مهمة، مثل مناظر التطهير الموجودة في مقبرة باننتيو ومقبرة بادي عشتار، وإظهارها بطريقة عملية سهلة توضح طبيعتها وتشرح مغزاها الديني بيسر، بالإضافة إلى شرح وتوضيح المناظر الدينية الأخرى التي ظهرت في هذه المقابر الجميلة، مثل مناظر ظهور أرواح به ونخن.

وأضاف حواس، في تقديمه للكتاب: «الواحات البحرية هي جنة الله على الأرض؛ ولذلك أقول إن الجنة يجب أن يدخلها الصالحون فقط، ولكن جنة الواحات زارها آلاف وآلاف السائحين، فضلا عن هدم المنازل القديمة ذات القيم التراثية الشعبية الأصيلة وبنائها بالأسمنت، مما أفقدها جمالها الفطري الطبيعي المتماشي مع بيئة الواحات البحرية الساحرة».

وأشار إلى أن كتاب المقابر الصاوية، له فوائد كبيرة للغاية بالنسبة إلى الباحثين في الموضوعات الدينية المتصلة بالأسرة السادسة والعشرين الصاوية، وكذلك بالنسبة للواحات البحرية ومقابر هذه الفترة، وسوف يكون ذا فائدة كبيرة للعامة والباحثين؛ لأنه مكتوب بطريقة علمية وبسيطة في الوقت نفسه، معتقدًا أن هند الشربيني استطاعت أن تضيف إلى المكتبة العربية كتابًا مهما جدا عن أهم مناطق مصر، الواحات البحرية.

وأوضح عالم الآثار أن الواحات البحرية تعد من أهم المناطق الأثرية في مصر، تعد من الأماكن الثرية بالآثار التي لم يتم الكشف عنها بعد، مؤكدًا على أن للواحات البحرية في عصر الأسرة السادسة والعشرين الصاوية وفي العصرين اليوناني والرومان شهرة كبيرة  نظرًا لإنتاجها النبيذ الذي تشتهر به.

الدكتور زاهى حواس كتاب المقابر الصاوية الوحات البحرية الهيئة المصرية العامة للكتاب جنة الله على الأرض

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