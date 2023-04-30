برلمانى: عمال مصر هم أساس التقدم والازدهار وحجر الأساس فى قاطرة التنمية

هنأ النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمال مصر بمناسبة عيدهم، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد العمال يجسد احترام الدولة وتقديرها لهم لما يقدمونه من إسهامات وجهد في شتى ربوع مصر من أجل استكمال النهضة الشاملة والارتقاء بالوطن وبناء مستقبل أفضل، وهم عماد الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن احتفالنا بتلك المناسبة فى كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية لسواعد فتية وعقول أبية وجهود مضنية تواصل الأداء ليل نهار في سبيل تكريس نهضة مصرية فى شتى المناحى والمجالات.

وأضاف "عاشور" أن عمال مصر هم أساس التقدم والازدهار وحجر الأساس فى قاطرة التنمية فى مختلف المجالات، ودفع مسيرة الإنتاج والعمل على رفعة الوطن، وعيدهم سيظل شاهدا على عطائهم وعزيمتهم الصادقة من أجل بناء هذا الوطن، وتحقيق كم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، بالرغم من الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد وحرصوا على إتقان العمل لأنهم يدركون أنه بالعمل تبنى الأمم.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه حكم البلاد وهو يعطى ملف العمال اهتماما بالغا وحصلوا على امتيازات عديدة، سواء من خلال دعم الأجور والعلاوات والمعاشات المستمر وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وذلك من أجل رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، بجانب دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا السابقة، كما تم اتخاذ حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي حول رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، وهذا يعد انتصارًا لحقوق العمال، بالإضافة إلى أن البرلمان حريص على إخراج قانون العمل الجديد بشكل متوازن يضمن حقوق العمال، ويحدد واجباتهم ويدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.