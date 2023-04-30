زراعة الوادي الجديد: توريد 66 ألفا و863 طنا من القمح حتى الآن

قال وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، إن كميات القمح التي تم توريدها بلغت 66 ألفا و863 طنا.

وأضاف المرسي ـ في بيان اليوم ـ أنه تم حصاد نحو 169 ألف فدان قمح من إجمالى المساحة المنزرعة هذا الموسم بالمحافظة والتي بلغت 436 ألفا و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي.

وأكد المتابعة اليومية لتوريد كميات القمح لصوامع التخزين، وتيسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والحصول على المستحقات المالية بشكل فوري من خلال اللجان المشكلة بالصوامع لاستلام محصول القمح.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار الصادر أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.