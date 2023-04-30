الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير منطقة الاسماعيلية الأزهرية: الامتحانات تسير بشكل طبيعي والأسئلة من المقرر الدراسي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور أحمد بيومي مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم، لجان النقل الإعدادى بمعهد فتيات آل نوح الإعدادي النموذجى التابع لإدارة الإسماعيلية التعليمية الأزهرية وتأكد من مطابقة الأسئلة من واقع المقرر الدراسى والأسئلة فى متناول جميع المستويات.

وكان امتحان الفترة الأولى مادة أصول الدين ورقة أولى تفسير وحديث والفترة الثانية مادة العلوم وفى نهاية الزيارة ثمن فضيلته جهود وأعمال جميع العاملين باللجنة وقيامهم على تنفيذ جميع التعليمات والضوابط الامتحانية.

وأوضح مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، أن المنطقة قد أتمت استعداداتها لامتحانات نهاية  الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023، للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.
وأكد مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية على تكليفاته للقائمين على أعمال الامتحانات ، بالالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وأهمها تعليمات الكونترول بتوثيق الامتحانات الشفوية بكل دقة، حرصًا على تحقيق العدالة بين الطلاب، والتأكد من عدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة ومطابقتها للمناهج المقررة، لضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة دون أي معوقات.

واطمأن بيومي على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب.

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