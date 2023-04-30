"فى عز الأزمة".. صور تُظهر رُقى الشعب السودانى فى معبر أرقين

رغم الأزمة التي يعيشها الشعب السوداني جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في كافة أنحاء البلاد، إلا أن صورًا متداولة بعثت روحًا من البهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها اُلتقطت في معبر أرقين البري الذي يقع على الحدود بين مصر والسودان.

الصور المتداولة والتي جرت إعادة نشرها بكثافة، تُظهر رجالًا وسيدات من السودان أثناء تنظيف المكان من بقايا معيشية للمارين من المكان، حيث يشهد المعبر عبور أعداد كبيرة من الحافلات يوميًا، تضم مواطنين من جنسيات مختلفة، للفرار من مخاطر الحرب الدائرة.

ودوّن على الصورة عنوان "السودانيون العالقون في المعبر قاموا نضفوا المعبر في عز الحر والزحمة والتعب.. ربنا ييسر أمركم إن شاء الله".

وحازت الصور استحسان جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في مصر، حيث علق الكثيرون في محبة الشعب السوداني، وقال حساب باسم أحمد حسن "ناس محترمين ونشيلهم فوق راسنا.. ربنا يصلح حالهم وحال العرب أجمعين".

في سياق آخر، تداول مستخدمون منشورًا منسوبًا لمواطن من جنوب السودان يتحدث فيه عن مبادرة صاحب العقار الذي يستأجر فيه إحدى الوحدات السكنية بمحافظة الجيزة، حيث رفض صاحب العقار تقاضي الأجر عن الشهر الجاري، وطالبه بإرسال الأموال لأسرته في السودان، ورغم إخبار الساكن لصاحب العقار أنه من جنوب السودان، لكنه رفض حصوله على إيجار هذا الشهر. فيما أشاد المُستأجر بموقف الرجل المصري.

صور تظهر المواطنين السودانيين أثناء تنظيف المكان بمعبر أرقين البري بين مصر والسودان

صور تظهر المواطنين السودانيين أثناء تنظيف المكان بمعبر أرقين البري بين مصر والسودان

صور تظهر المواطنين السودانيين أثناء تنظيف المكان بمعبر أرقين البري بين مصر والسودان