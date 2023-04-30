الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 100 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها وقامت برفع 100 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي. 

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا كثفت من حملات النظافة تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدين حيث قامت أقسام البيئة بالوحدات المحلية بقري  دمشير وصفط الخمار وبنى محمد سلطان وأحياء غرب ووسط المدينه بحضور رؤساء القري والأحياء بتنفيذ حملات مكثفه بشوارع القرى والاحياء وتم من خلالها رفع ما يقرب من ١٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بالقري والاحياء ونقلها للاماكن المخصصه لها بعيدا عن الكتله السكانيه لتحسين مستوى النظافه والحفاظ على المظهر الجمالي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه جارٍ العمل على ترميم الجزء المنهار من جراء شغل خط الغاز المار بطريق صفط الشرقيه وقرية صفط الخمار بحضور رؤساء القرى والاحياء ومساعديهم وقسم الاشغالات والبيئة.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعه المستمرة لكافة الأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من أعمال وحملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار الـ 24 ساعة بكل شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها وتقوم بنقل المخلفات والتراكمات أولًا بأول للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
المنيا رفع 100 طن مخلفات حملات نظافة بأحياء وقري مركز المنيا الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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