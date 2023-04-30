الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عقد اختبارات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل الإعدادي بالقاهرة والجيزة.. غدا

الإعدادي
الإعدادي

تعقد المدارس الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اختبارات المواد غير المضافة للمجموع، لصفوف النقل الإعدادي، ضمن اختبارات نهاية العام الدارسي الحالي 2022/2023.

وتستعد الإدارات التعليمية، لانطلاق اختبارات المواد غير المضافة للمجموع، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، لصفوف النقل الإعدادية، بداية من غدا الإثنين الموافق 1 مايو، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 3 مايو.

وفقًا للخريطة الزمنية لعقد الاختبارات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت المديريات التعليمية، أنها تستأنف امتحانات المواد الأساسية، لجميع صفوف النقل يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

 

انطلاق اختبارات المواد الأساسية يوم 6 مايو 

 

وشدد أيمن موسى، وكيل الوزارة، ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على عدم وجود أى تعديل في مواعيد امتحانات آخر العام (النقل، الشهادات العامة)، للعام الدارسي الحالي 2022/2023، على ان تنطلق المواد الأساسية كما هي بجداول الاختبارات، حيث تنطلق الامتحانات الأساسية لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، بداية من يوم ٦ مايو المقبل في جميع المحافظات، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنع عقد أي اختبارات أساسية يوم ٦ مايو، ومن المقرر أن تنعقد امتحانات الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من امتحانات صفوف النقل، قبل انطلاق امتحانات الشهادتين الثانوية الفنية والعامة.

جدير بالذكر، أن جداول اختبارات نهاية العام الدارسي لصفوف النقل، مختلفه من إدارة تعليمية لأخرى، وفقا لظروف كل إدارة تعليمية، ولكن فى المدة الزمنية المقرره لعقد الاختبارات.

وتلتزم جميع المدارس سواء الحكومي أو الخاص، بالجدول التي تعتمده الإدارة التعليمية التابعين لها، حيث تضع الإدارات التعليمية، بجداول الاختبارات لنهاية العام الدارسي الحالي 2022/2023، لجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

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