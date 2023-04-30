السلطات الكولومبية تحذر السكان من ثوران بركان محتمل

قال مكتب إدارة الكوارث في كولومبيا إنه يعتزم إخلاء المناطق المأهولة التي تقع على بعد 15 كيلومترًا من الفوهة الرئيسية لبركان نيفادو ديل رويز الذي يتكون من 3 فوهات في جبال الأنديز الكولومبية.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أوصت السلطات في كولومبيا سكان بلدات قريبة من بركان نشط يصدر هديرًا بإخلائها تحسبًا لثوران محتمل.

وسُجل تزايد للنشاط الزلزالي في البركان الذي تسبب ثورانه عام 1985 بمقتل 25 ألف شخص في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها كولومبيا.

وقالت وزارة المناجم الكولومبية، في بيان، إنه كانت هناك مؤخرًا "زيادة كبيرة في النشاط الزلزالي"، في حين حذرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية من "ثوران محتمل في غضون أيام أو أسابيع".

ويعد هذا البركان العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 5300 متر في غرب كولومبيا واحدًا من سلسلة براكين تشكل حزام النار في حوض المحيط الهادئ الذي يتميز بالبراكين النشطة والزلازل المتكررة.