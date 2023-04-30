الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لخلافات على الميراث.. إصابة 5 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 5 أبناء عمومة في مشاجرة لخلافات الميراث بسوهاج، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش  مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج بورود بلاغ لمركز جرجا، بوجود مشاجرة ومصابين  دائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع البلاغ، وتبين أن طرفيها كل من " طرف أول  " مادح . م. خ. ح" 45 سنة سائق، مصاب بجرح طعني بالبطن من الناحية اليمنى وآخر طعني بالظهر من الناحية اليسري ، و"سليمان. ا. م.خ" 19 سنة، سائق مصاب بجرح طعني بالبطن، و "فؤاد. ا. م. خ" 37 سنة سائق، مصاب بجرح طعني بالبطن، نجلي شقيق الأول، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهم، وبين طرف ثان، "محمود. ي. خ. ح" 50 سنة مزارع، و نجله  "مروان. م. ي. خ" 18 سنة عامل بأجر.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني " 2 " سلاح أبيض " سكين " لكل منهما ، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهم بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما مما نتج عنه حدوث إصابتهم. 

إدارة البحث الجنائي أبناء عمومة الأسلحة البيضاء إخطار اخطارا أصيب الأسلحة البيضا

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