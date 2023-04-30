الصين تجلى 940 من رعاياها من السودان

أجلت بكين 940 شخصا من رعاياها من السودان وسط اشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الصينية، السبت.

وقال متحدث الوزارة تان كيفي، في بيان، "إن سفينتين تابعتين لجيش التحرير الشعبي الصيني نقلتا المواطنين الصينيين الـ 940 و231 أجنبيا إلى ميناء في جدة بالمملكة العربية السعودية من الأربعاء إلى السبت".

ومنذ 15 أبريل، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.