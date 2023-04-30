الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جهاد جريشة: حكم مباراة الأهلى والرجاء جيد.. وكهربا استحق ركلة جزاء

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن الحكم الليبي حكم مواجهة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ظهر بشكل جيد ولكنه ليس مُرضيًا.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح محمود كهربا لاعب الأهلي، وكان على حكم الفار استدعاء الحكم لمشاهدتها".

وأضاف جهاد جريشة: "ركلة جزاء التي احتسبت لصالح الرجاء المغربي، هي صحيحة بعد تهور من أليو ديانج وتوريط فريقه وتدخل حكم الفيديو كان صحيحًا".

واختتم: "سبب عدم طرد لاعب الرجاء بعد حصوله على إنذارين، هو قيام حكم المباراة إلغاء الإنذار الأول بعد الرجوع للفيديو في ركلة جزاء فريقه، وكان صحيحًا حسب بروتوكول VAR".

جهاد جريشة الاهلى الرجاء المغربي دورى ابطال افريقيا

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