الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى مباراة شهدت أعمال شغب.. الترجى يتعادل مع شبيبة القبائل ويضرب موعدًا مع الأهلى

الترجي التونسي
الترجي التونسي

حجز فريق الترجي التونسي، مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا (موسم 2022-2023)، وذلك عقب تعادله مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (حمادي العقربي) ضمن إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

واستفاد ممثل الكرة التونسية من فوزه ذهابًا خارج الديار، بهدف دون رد، ليعبر إلى نصف نهائي البطولة الأعرق في القارة السمراء.

وسجل محمد علي بن رمضان، هدف التقدم لفريق "باب سويقة"، في الدقيقة 49، قبل أن يسجل آدم رجم، هدف التعادل للشبيبة في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

ألغى الحكم هدفًا لشبيبة القبائل، سجله كوسيلا بواليا، في الدقيقة 33، وذلك بداعي التسلل.

وشهد ملعب (حمادي العقربي) برادس، أعمال عنف وشغب من جانب جماهير فريق الترجي التونسي، الأمر الذي تسبب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، لما يقرب من 40 دقيقة.

وقامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الجماهير، وتسببت أعمال الشغب في اشتعال النيران بالقرب من أحد مدرجات ملعب المباراة.

شغب مباراة الترجى و شبيبة القبائل
شغب مباراة الترجى و شبيبة القبائل
شغب مباراة الترجى و شبيبة القبائل
شغب مباراة الترجى و شبيبة القبائل

وسيضرب الترجي، موعدًا مع الأهلي، في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، عقب تخطى ممثل الكرة المصرية، عقبة الرجاء البيضاوي المغربي، في الدور ربع النهائي.

وسيحل الأهلي، ضيفًا على الترجي، أحد يومي 12 و13 مايو، في ذهاب نصف النهائي، قبل أن يحتضن الفريق الأحمر، مواجهة الإياب، يوم 19 و20 من نفس الشهر.

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