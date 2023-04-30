الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب استغاثة والدته.. حقيقة اختفاء شاب بمدينة 6 أكتوبر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا استغاثة بشأن تغيب أحد الأشخاص بالجيزة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا استغاثة بشأن تغيب شقيق صاحبة الحساب بنطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

بالفحص تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم استدعاء ("والدة القائمة بالنشر" مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) وبصحبتها نجلها المتغيب، وبسؤالها قررت بخروج نجلها من المنزل ولم يعد، فقامت شقيقته بنشر الإستغاثة عقب إغلاق هاتفه المحمول، ولم تحرر ثمة محاضر بغيابه.

 كما أضافت بعودته فى اليوم التالي، وأنه كان برفقة بعض أصدقائه بمنطقة بالقاهرة ، ولم يحدث له ثمة مكروه، وبسؤال المتغيب أيد ما جاء بأقوال والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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