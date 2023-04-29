وكيل وزارة الرياضة بالإسكندرية تحيل العاملين بمركز شباب أبو تلات للتحقيق

أحالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، العاملين بمركز شباب أبو تلات للتحقيق، لعدم تواجدهم في العمل، بالإضافة إلي إن نظافة المركز ليست على المستوي المطلوب. جاء ذلك خلال جولات مفاجئة اجرتها وكيلة الوزارة، تفقدت خلالها عدد من الهيئات الشبابية والرياضية.



وبدأت الدكتورة صفاء الشريف جولاتها بمركز شباب أبو تلات التابع لفرع شباب العجمي، حيث لم يتواجد بالمركز أي موظف من العاملين، وقامت وكيل الوزارة بتفقد المركز ولم يتواجد أى إشراف من الجهاز الإدارى للمركز، وكذلك مستوى نظافة بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب، حيث قررت تحويل العاملين بالمركز بكام هيئتهم إلى التحقيق.



وفي ثاني جولاتها تفقدت مركز شباب مبارك ووجهت عدد من الملاحظات للقائمين على المركز، كما كلفت بتشكيل لجنة من فرع شباب العجمي برئاسة مدير الفرع للنهوض بالأنشطة داخل مركزي أبو تلات ومبارك، و العمل على تنوع الأنشطة داخل المركزين، وإتاحة الفرصه لقيام مراكز الشباب بدورها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف بالأنشطة حيث تقع هذه المراكز بمنطقه هائلة بالسكان.

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وفي ثالث محطات الجولة تضمنت مركز شباب الدخيلة، وتفقدت وكيل الشباب والرياضة، غرف المركز وحمام السباحة والملاعب، وأثنت على مستوى النظافة، وقد وجهت الشكر لمدير مركز شباب الدخيله علاء الدين سعيد، والجهاز التنفيذى و الإداري بالمركز لما لمسته من نهضه غير مسبوقة بالمركز.

واختتمت جولاتها بمركز شباب كرموز، وقامت بتفقد المبني الإداري والملاعب ومركز التخاطب، وتنميه المهارات، وأثنت على سير العمل داخل المركز،‎ ومستوي النظافة بالمركز والأنشطة المنفذة، ووجهت الشكر مدير مركز شباب كرموز سعيد الشامي والجهاز التنفيذي والإداري للمركز.

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