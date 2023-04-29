السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بالنصب على مواطن في الدقهلية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق حبس أحد المتهمين لنصبه على آخر بالدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث وجهت إليه تهمة النصب والاحتيال، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لمركز شرطة بني عبيد بالدقهلية يفيد بتضرر أحد الأشخاص من مالك مكتب استيراد وتصدير.

بالفحص تبين أن المالك له معلومات جنائية سابقة وأنه قام بوعد المجني عليه بتعيينه بإحدى الشركات وتحصله منه على مبلغ مالي نظير ذلك، إلا أنه لم يحقق ما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي الذي تحصل عليه من الشاكي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

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