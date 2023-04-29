السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مختار: إزالة 14 حالة تعد بمراكز منية النصر والمطرية

ازالة التعديات
ازالة التعديات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 من إزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق محافظة الدقهلية.


وقال إن الموجة المشار إليها يتم تنفيذها على ثلاث مراحل حيث تستمر المرحلة الأولى منها من اليوم 29 أبريل الجاري وحتي 19مايو القادم بالإضافة إلى مرحلتين متتاليتن خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أرضي الدولة.

 


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة والذي أوضح أنه خلال اليوم الأول للمرحلة الأولى من أعمال الموجة تم إزالة عدد 14 من حالات التعدي على أملاك الدولة وذلك بمساحة قدرها 782 للموارد المائية والري بإدارة صرف شمال الدقهلية بمراكز المطرية ومنية النصر بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المرحلة الاولي من الموجة 21 من ازالة التعديات علي أراضي الموجه 21 الدقهلية أيمن مختار

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