السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كهربا وتاو يقودان هجوم الأهلى أمام الرجاء فى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الرجاء في لقاء الذهاب بهدفي محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

وشهد تشكيل الأهلي تغييرين عن مباراة الذهاب بمشاركة ياسر إبراهيم وحمدي فتحي بدلًا من محمود متولي وعمرو السولية اللذين تواجدا في تشكيل لقاء الذهاب.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الرجاء البيضاوي المغربي دورى ابطال افريقيا

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