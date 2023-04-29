حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمدينة بدر 4 أيام

أصدرت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت قرارا يقضي بحبس متهم بترويج الهيروين على المدمنين فى مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات المباحث الخاصة بالواقعة.

كان قد تمكن ضباط قسم شرطة مدينة بدر، من ضبط شخص عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمناقشته أقرا بترويجه المواد المخدرة بقصد الإتجار، والكسب الغير مشروع منها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.