السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمدينة بدر 4 أيام

حبس
حبس

أصدرت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت قرارا يقضي  بحبس متهم بترويج الهيروين على المدمنين فى مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات المباحث الخاصة بالواقعة.

كان قد تمكن ضباط قسم شرطة مدينة بدر، من ضبط شخص عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمناقشته أقرا بترويجه المواد المخدرة بقصد الإتجار،  والكسب الغير مشروع منها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

4 أيام على ذمة التحقيقات المواد المخدرة الكسب الغير مشروع بترويج الهيروين تحريات المباحث أمرت النيابة على ذمة التحقيقات كمية من مخدر الهيروين مواد المخدرة نيابة الشروق وبدر

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