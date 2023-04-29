يبحث الكثير من المواطنين في أنحاء الجمهورية، عن مواعيد عمل البنوك بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2023، خاصة بعدما تم تقديم الساعة في مصر بمقدار ساعة كاملة في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واعتبارًا من الدقائق الأولى من الساعة الثانية عشر من صباح يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023، بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر؛ لتصبح الساعة الواحدة صباحًا، بعد تقديمها 60 دقيقة، والذي يتم العمل به حتى شهر أكتوبر القادم.

ويساهم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، في ترشيد الطاقة والكهرباء، والغاز، والسولار، والمواد البترولية، كما أثبتت الدراسات أنه يوفر مبلغ قدره 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء، وأكثر من 10% من استهلاك الطاقة والكهرباء، وتوفير استيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار، فضلاً عن توفير العملة الصعبة.

مواعيد عمل البنوك بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023

وبدأت بنوك القطاع المصرفي المصري، اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل الجاري، العودة مرة أخرى إلى العمل بمواعيدها السابقة، في تمام الساعة 8.30 صباحا وحتى 3 عصرا، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازتي عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

فيما تبدأ ساعات عمل الموظفين من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا باستثناء يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي المصري، وكانت البنوك تفتح فروعها خلال شهر رمضان أمام الجمهور لمدة 4 ساعات يوميا فقط من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.

ومن جانبه، أعلن البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضي، أنه قد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023؛ بمناسبة عيد العمال.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان له، أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل في جميع البنوك العاملة في مصر صباح يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023.

وفي سياق آخر، طرح البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، موضحًا أن قيمة الطرح الأول تبلغ 16 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، أما الطرح الثاني بقيمة 23.5 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد حدد قيمة السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بنحو 20 ألف جنيه مصري، كما كان معمولا به من قبل، كما أكد أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع، وبطاقات الخصم المباشر من خلال ماكينات الصراف الآلي.