السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشهد جانب من فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

شهد اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جانب من فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 أبريل الجاري.

أشاد وزير الشباب والرياضة صبحي بمستوى في تنظيم البطولة مؤكدًا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية.

وأضاف صبحي أن ثقة الاتحادات الدولية المختلفة على إسناد مختلف البطولات الهامة لهو خير دليل على قوة وقدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر البطولات، وهو ما تسعى إليه دائمًا في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الشكر للدكتور إيهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز على المجهودات الكبيرة والتي ظهرت نتائجها  في التنظيم المشرف للبطولة الذي يليق  بمصر.

وأوضح أن الجمباز المصري أصبح محط أنظار العالم أجمع لما لديه من إمكانيات بشرية من لاعبين مميزين في مختلف الفروع، بالإضافة إلى اتحاد لا يدخر جهدًا في سبيل النهوض برياضة الجمباز، حيث تمكن من الخروج من حيز توسيع قاعدة المشاركة إلى جذب اللاعبين للمنافسة الدولية والحصول على الميداليات المختلفة، وهو الامر الذي يتوافق تماما مع رؤية وزارة الشباب والرياضة.

كما قام وزير الشباب والرياضة بتسليم الميداليات للفائزين  في ختام منافسات اليوم للجمباز الفتي رجال حيث فاز الاوكراني ILLIA KOVTUN بالميدالية الذهبية، والكرواتي AUREL BENOVIC بالميدالية الفضية، والايرلندي EAMON MONTGOME بالميدالية البرونزية.

جدير بالذكر ان البطولة ان البطولة هي احدي البطولات المؤهلة لاولمبياد باريس ٢٠٢٤ ويشارك فيها 40 دولة وهي: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

IMG-20230429-WA0209
IMG-20230429-WA0209
IMG-20230429-WA0227
IMG-20230429-WA0227
IMG-20230429-WA0141
IMG-20230429-WA0141
IMG-20230429-WA0142
IMG-20230429-WA0142
IMG-20230429-WA0224
IMG-20230429-WA0224
IMG-20230429-WA0140
IMG-20230429-WA0140
أبطال مصر الرياضيين استاد القاهرة الدولى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الانجازات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياض الدولة المصرية

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي Arryadia TNT

"أنبوبة بوتاجاز".. رئيس ديروط يكشف تفاصيل حريق كنيسة العذراء (صور)

قرارات عاجلة من النيابة في مصرع مسجل وتفحم آخر بمداهمة الفجر بالوراق

ضمن الموجة الـ21.. إزالة 27 حالة تعدى في سمالوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

سارة شريف

رجل الهدوء

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين