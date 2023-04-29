وزير الرياضة يشهد جانب من فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023

شهد اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جانب من فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 أبريل الجاري.

أشاد وزير الشباب والرياضة صبحي بمستوى في تنظيم البطولة مؤكدًا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية.

وأضاف صبحي أن ثقة الاتحادات الدولية المختلفة على إسناد مختلف البطولات الهامة لهو خير دليل على قوة وقدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر البطولات، وهو ما تسعى إليه دائمًا في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الشكر للدكتور إيهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز على المجهودات الكبيرة والتي ظهرت نتائجها في التنظيم المشرف للبطولة الذي يليق بمصر.

وأوضح أن الجمباز المصري أصبح محط أنظار العالم أجمع لما لديه من إمكانيات بشرية من لاعبين مميزين في مختلف الفروع، بالإضافة إلى اتحاد لا يدخر جهدًا في سبيل النهوض برياضة الجمباز، حيث تمكن من الخروج من حيز توسيع قاعدة المشاركة إلى جذب اللاعبين للمنافسة الدولية والحصول على الميداليات المختلفة، وهو الامر الذي يتوافق تماما مع رؤية وزارة الشباب والرياضة.

كما قام وزير الشباب والرياضة بتسليم الميداليات للفائزين في ختام منافسات اليوم للجمباز الفتي رجال حيث فاز الاوكراني ILLIA KOVTUN بالميدالية الذهبية، والكرواتي AUREL BENOVIC بالميدالية الفضية، والايرلندي EAMON MONTGOME بالميدالية البرونزية.

جدير بالذكر ان البطولة ان البطولة هي احدي البطولات المؤهلة لاولمبياد باريس ٢٠٢٤ ويشارك فيها 40 دولة وهي: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

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