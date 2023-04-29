السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس العريس قاتل زوجته بطنطا 4 أيام

العروس الضحية
العروس الضحية

قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته بعد عدة أيام من زفافهما، داخل شقتهما.

وشهدت قرية نفيا التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، فى الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة، واقعة مؤسفة حينما أقدم عريس على التخلص من عروسه بعد 4 أيام من زفافهما.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يُفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة نجلتهم وتُدعى "آية. ح.ا" بعد تعدي زوجها عليها عقب زفافهما بنحو 4 أيام وبها عدة طعنات.


وانتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز طنطا، لمكان الحادث وتم ضبط الزوج المتهم في الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وجاري تكثيف التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها وعرض المجني عليها على الطب الشرعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد بسام حشكل رئيس مباحث مركز طنطا، عنّ أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية عقب مضي 3 أيام على زواجهما، وخلال اليوم الرابع عايرته العروس بضعفه وعدم قدرته الجنسية، وتطور الأمر إلى أن تعدى عليها بالضرب، وسمع الجيران أصواتهما إلا أنهم لم يتدخلوا؛ ليتطور الأمر بأن استل سكينًا وطعنها به لتلقي مصرعها على الفور.

وأكد شهود عيان من أهالي القرية، أن المتهم والمجني عليها كان زفافهما يوم الإثنين الماضي، وأنهما لم يمض 4 أيام على حفل زفافهما، وأن العروس الضحية تلقت أكثر من 8 طعنات في أنحاء متفرقة في الجسم وقطع في أحد أصابع اليد وجرح في الرأس، وتركها المتهم غارقة في الدماء داخل غرفة النوم ثم هاتف شقيقها تلفونيا.

 

وكشف أن شقيق العروس، كان يمكث عندها فى منزل الزوجية، حتى الساعة الواحدة ليلا يوم الحادث، وبعد مرور ساعة واحدة فقط وعند الساعة الثانية صباحا، تلقى شقيقها اتصالا من أهالى المنطقة، يفيد أن زوج شقيقته نزل فى الشارع وهو ملطخاً بدماء شقيقته، ويقول: أنا اتخرب بيتى وقتلت مراتى"، مشيرا إلى أن شقيقها صعد إلى الشقة وشاهدها وهى مطعونة عدة طعنات على سرير غرفة نومها.


وأضاف أن جميع الشواهد تؤكد أن العروس حتى لحظة مقتلها، كانت بكرًا.

 

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