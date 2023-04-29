السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس المتهمين بقتل شاب في كفر الزيات 4 أيام

حبس
حبس

قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة  قتل شاب في العقد الرابع من العمر، بعد التعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإصابته بطعنة نافذة، إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، بقرية شبرا النملة التابعة للمركز.

 

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن وصول هاني الحبيشي، في العقد الرابع من العمر، ومقيم بقرية شبرا النملة، بدائرة مركز شرطة طنطا، إلى مستشفى طنطا الجامعي، مصابا بطعنة نافذة، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مع 2 آخرين، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

تبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهمين، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وأصدرت قرارها المتقدم.

 

النيابة تقرر حبس المتهمين بقتل الحبيشي في كفر الزيات 4 أيام على ذمة التحقيق الأسلحة البيضاء النيابة تقرر حبس المتهمين اللواء محمد عمار مدير بسبب خلافات الجيرة بمديرية أمن الغربية مباحث مركز شرطة

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