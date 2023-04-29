إقامة الماراثون العالمي"سباق الرمال" بمحمية وادى الريان بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المحافظة ستستقبل خلال الفترة المقبلة، النسخة المصرية من سباق الرمال الماراثون العالمي بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم.

وأضاف محافظ الفيوم، يُقام ماراثون الرمال بمحمية وادى الريان، لمدة أربعة أيام فى الصحراء ويهدف ماراثون الرمال بمحمية وادى الريان، إلى الترويج ودعم السياحة البيئية فى مصر، وسيحقق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسباحة البيئية فى مصر، حيث يتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى ومن المتوقع حضور حوالى 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من مارثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر.

يُذكر أن الماراثون هو سباق عالمى جرى تنظيمه لأول مرة منذ 40 عام فى المغرب ويتم تكراره بالعديد من الدول، ويعد هذا هو النسخة المصرية تحت اسم سباق الرمال بمحمية وادى الريان، و السباق يتم تنفيذه بشرط مراعاه كافة المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية والمارثون هو سباق رياضى عالمى يتم تنظيم على مسافة 120كم تقريبا.