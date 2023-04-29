السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بأغنيتي "Come Baby Come" و"طوق نجاة" (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

تصدر النجم محمد رمضان، تريند موقع الفيديوهات الشهير “يويتوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية التي طرحها الأيام الماضية ضمن أحداث فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “هارلي” والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

وجاء في المركز الثاني لتريند موقع “يوتيوب” فيديو كليب أغنية Come Baby Come وحققت الأغنية نسبة مشاهدة تخطت 2.4 مليون مشاهدة، ويتعاون “رمضان" في الأغنية مع نجم الراب النيجيري راؤول جون، المعروف باسمه المسرحي “سكيلز” في أول تعاون بينهما على طريقة "الديو".

وجاء في المركز الرابع أغنية طوق نجاة والذي يوجه فيها “رمضان” رسالة قوية للشباب والتوعية ضد الإدمان وطرحت ايضا ضمن أحداث فيلمه الجديد “هارلي”.

وتقول كلمات أغنية طوق نجاة: “شاب عادي في بدايته كانت حياته بألف لون، كان بيجري ويا حلمه قال أكون أو لا أكون، كان فاتح للدنيا صدره، طيش طموحه زاد جنون، جه ذكائه في لحظة خانه فجأة لعبت بيه الظنون، ايوة أنا الشاب اللي لعبت الظنون الكورة بيه، ايوة أنا اللي رسمت حلمي واللي ضيعه بإيديه، ايوة أنا اللي ناديتله سكة زغللت قوام عينيه”.

إيرادات فيلم هارلي بالسينمات 

وجاء فيلم "هارلي" لمحمد رمضان في المركز الثاني ضمن إيردات السينمات على مدار يوم أمس الجمعة، محققًا إيرادات بقيمة 1,118,558 جنيه، وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا، الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي “هارلى” بجانب النجم محمد رمضان كل من الفنانة مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، حسنى شتا، مي كساب، نشوى بلال، إسماعيل فرغلى، باسل الزارو، وحازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

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